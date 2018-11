Fusioni dei Comuni, Pd contrario in Bassa Romagna. Liverani: "Colpa delle elezioni che si avvicinano"

"Sul tema fusioni dei Comuni, alla fine anche il Pd si è riallineato. Nella Bassa Romagna accade una cosa strana: tutti i sindaci, quasi tutti del Pd, bocciano pesantemente le fusioni dei Comuni, che nel resto della regione il Pd invece sostiene. La spiegazione? Le elezioni che si avvicinano sono l’unica vera spiegazione”. Andrea Liverani, consigliere regionale Lega Nord, interviene sulla questione della fusione dei Comuni dopo che i primi cittadini hanno espresso opinioni contrarie in merito.

“L’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale e l’avvio della campagna elettorale hanno fatto si che anche esponenti del Pd riallineino le loro opinioni sulla fusione dei Comuni al sentire dei cittadini - spiega Liverani - I cittadini sono tutti contrari, il Pd si è sempre detto favorevole, mentre ora i sindaci cambiano idea. Evidentemente lo fanno non per convinzione ma per necessità di non perdere ulteriori voti oltre quelli già persi con la gestione degli ultimi anni dei temi più scottanti. L’unico a dirsi ancora favorevole è il sindaco di Lugo che, guarda caso è a fine mandato e dunque anche dalle prossime elezioni non ha nulla da perdere. Proprio per questo lo invitiamo a non preoccuparsi di che cosa accadrà dopo la fine del suo mandato, perchè non solo lui non indosserà più la fascia tricolore, ma il Comune sarà guidato dalla Lega”.