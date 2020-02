Garibaldini in festa per la Repubblica Romana a San Pietro in Campiano

Come da tradizione il ricordo della Repubblica Romana del 9 febbraio in tutti i circoli repubblicani del ravennate è stato celebrato con manifestazioni e appuntamenti gastronomici. Una trentina le "cene del cartoccio" e i pranzi della Repubblica mazziniana e tra questi la sezione del Pri Fratelli Bandiera di San Pietro in Campiano, che domenica sera ha unito Istituzioni, esponenti repubblicani, imprenditori e cittadini in una unica festosa celebrazione. Sono intervenuti infatti sindaco e vicesindaco di Ravenna, Michele de Pascale ed Eugenio Fusignani, il sindaco di Cervia Massimo Medri, la capogruppo del Pri in Municipio Chiara Francesconi, Giannantonio Mingozzi (presidente di Tcr) e Vidmer Mercatali, con i tantissimi amici che hanno accolto l'invito del segretario della sezione Bruno De Modena. Assieme a una rappresentanza in costume storico dei Garibaldini, hanno portato il loro saluto anche il segretario regionale del Pri della Toscana Moreno Lorenzini e Luca Santini, assessore repubblicano al Bilancio di Massa Marittima.