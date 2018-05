'Generation Pd', un incontro ai giardini per dialogare su problemi e risposte

Il Partito Democratico della provincia di Ravenna organizza un incontro rivolto agli iscritti al Pd trentenni e quarantenni. Un ritrovo dedicato a dialogare insieme e confrontarsi sulle prospettive, sui bisogni e sulle risposte che una generazione, spesso poco rappresentata nel dibattito pubblico, si aspetta dalla politica. "Credo che una ripartenza non debba per forza mettere in discussione un progetto politico – ha detto il segretario provinciale Alessandro Barattoni - ma possa essere l'occasione per aggiornarlo. Vedo poca voglia di confrontarsi, e troppa voglia di contarsi. Continuo a credere nella forza delle idee e, nelle ragazze e ragazzi che incontro quotidianamente, ritrovo fermento e voglia di partecipare a una rigenerazione del Partito Democratico. Per questo ho pensato ad un evento dedicato a quella generazione che prima del Pd non ha mai avuto altre tessere in tasca, che ha partecipato attivamente al primo decennio di vita del Pd e che soffre nel vedere chi paventa troppo a cuor leggero un superamento del Pd stesso con altri contenitori". L’iniziativa dal titolo “GenerationPd” è prevista per giovedì 10 maggio alle 18.30 allo Chalet dei giardini di Ravenna in viale Santi Baldini 4.