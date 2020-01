Giordano Sangiorgi del Mei: "Sardine vincenti per aver riportato la gente a votare"

"Zingaretti e Bonaccini hanno sentitamente ringraziato le Sardine per il loro contributo alla vittoria" - questo è quanto afferma il patron del Mei Giordano Sangiorgi. - Infatti, sono state vincenti, a partire dal dato della partecipazione. Nel 2014 aveva votato il 37% degli aventi diritto in Emilia-Romagna, stavolta il 67%: c’è stato un aumento del 30% dell’affluenza. Credo lo si debba in buona parte alla mobilitazione delle Sardine".

"Noi volevamo e ci aspettavamo questa mobilitazione elettorale dell’opinione pubblica: per non subire attacchi di odio e violenza in modo rassegnato, reagire, far capire che quella politica non la vogliamo. Riportare la gente ad essere protagonista e a votare era il nostro obiettivo ed è stato raggiunto. Abbiamo contribuito per quanto riguarda la nostra parte con la realizzazione e produzione dell’Inno per le 6000 Sardine (Siamo una Voce) di MaLaVoglia".

La canzone del cantautore italiano è stata prodotta dal MEI di Faenza ed è poi "stata condivisa dalle Sardine e da tutti i gruppi di Sardine d’Italia e da tantissimi elettori superando le 100 mila visualizzazioni sui social in poco tempo. Ora vogliamo metterci al lavoro per un grande live a Predappio per il prossimo 25 aprile" conclude Giordano Sangiorgi ora al lavoro per il concerto del grande maestro e fisarmonicista Alexian Santino Spinelli.