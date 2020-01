Elezioni regionali, a Ravenna arriva Giorgia Meloni: il programma

In vista delle elezioni regionali del 26 gennaio, venerdì 17 gennaio Giorgia Meloni sarà a Ravenna per sostenere i candidati di Fratelli d'Italia. Alle 12 è in programma un 'flash mob' in piazza del Popolo, per poi proseguire con una visita alla Basilica di San Vitale e alla Tomba di Dante. La Meloni terminerà la mattinata con un pranzo al ristorante Mille Lire.