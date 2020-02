Tour di Giuseppe Conte in Romagna: il premier fa tappa a Faenza

Trasferta in Romagna, lunedì 24 febbraio, per il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, che farà visita ad alcune delle principali cooperative agroalimentari italiane del territorio aderenti a Confcooperative. Alle 12.30 sarà a Cesena per inaugurare il nuovo magazzino automatico di Orogel e alle 14.15 a Faenza, per una visita all'impianto a biometano del Gruppo Caviro e per un incontro con i rappresentanti del mondo cooperativo.