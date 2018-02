Gli "azzurri" verso le elezioni: "Onestà, esperienza, saggezza"

Si è svolta martedì al ristorante Casa Spadoni di Faenza la conferenza "Onestà, esperienza, saggezza" organizzata dall'associazione Azzurri '94 in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.

Il fondatore dell'associazione Rodolfo Ridolfi, presentando Anna Maria Bernini - capolista al Senato della Repubblica - e Donatella Donati - candidata alla Camera dei Deputati - ha riassunto in tre punti l'iniziativa di Azzurri '94: "Difende i valori, valorizza il territorio, contrasta gli opportunisti". Anna Maria Bernini, dopo aver ringraziato Ridolfi per il suo impegno costante in Forza Italia, si è soffermata in particolare sul programma di Forza Italia: "Flat tax al 23%, pensioni minime a 1000 euro, sicurezza con più agenti in strada, stop immigrati e subito rimpatrii". Alla conferenza erano presenti i consiglieri Comunali di Forza Italia, il Consigliere Provinciale Oriano Casadio e Alberto Ancarani, capogruppo Fi nel Comune di Ravenna.