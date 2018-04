Guardie giurate, Maurizio Ricci eletto segretario provinciale dell'Ugl Sicurezza Civile

Celebrato domenica a Forlì il congresso Provinciale dell’Ugl Sicurezza Civile di Ravenna che s'è concluso con l'elezione per acclamazione del segretario provinciale Maurizio Ricci. La relazione del neo-eletto Ricci era incentrata sulle problematiche della categoria delle guardie giurate e le peculiarità aziendali del territorio romagnolo. Ai lavori congressuali ha preso parte anche il segretario regionale Filippo lo Giudice che, portando i suoi saluti, ha aggiunto un piccolo riferimento alle tematiche del CCNL, spiegando che l’Ugl prende le distanze dallo sciopero del 4 maggio in quanto la sigla partecipa ad un tavolo separato nelle trattative del rinnovo, pur lasciando libertà agli iscritti ed alle Rsa di prenderne parte qualora lo ritengano opportuno.

Inoltre, lo stesso Lo Giudice ha illustrato gli ultimi aggiornamenti in merito alla battaglia portata avanti dall' Ugl per modificare il cosiddetto decreto Maroni che regola le funzioni del comparto delle guardie giurate nei servizi di allarme e di trasporto contanti fino a 100mila euro, chiedendo che i servizi di questo tipo vengano sempre svolti da non meno di due guardie giurate armate, per fronteggiare al meglio agguati, aggressioni e intimidazioni.

Nel corso del congresso sono intervenuti gli iscritti e i delegati illustrando con dovizia di dettaglia come si evolva il mestiere della guardia giurata anche al' interno di uno scenario sempre più tecnologico, unanimi nel constatare quanto fare sindacato oggi, in un momento socio-economico così difficile, sia particolarmente impegnativo.

“Ma noi non molliamo la presa e andiamo avanti tutti i giorni nella battaglia che ci vede protagonisti nella tutela dei diritti dei lavoratori perché questa è la nostra missione”: ha dichiarato al momento dell'investitura lo stesso Maurizio Ricci. A termine lavori, sono stati nominati dal presidente d'assemblea i componenti del direttivo e i delegati della segreteria provinciale.