I candidati alle elezioni parlano di welfare e volontariato

Lunedì 19 febbraio alle 20.45 nella sala del Carmine di Lugo, in corso Garibaldi 16, le associazioni cattoliche di volontariato incontrano i candidati alle prossime elezioni politiche per discutere sul tema “welfare e volontariato: una politica per il bene comune”. Saranno presenti: Massimiliano Alberghini (candidato al Senato - Lista centro destra), Stefano Gardini (candidato alla Camera - Popolo della famiglia), Ilaria Morigi (candidata alla Camera - partito Liberi e uguali), Giuditta Pini (candidata alla Camera - Partito democratico), Gianfranco Spadoni (candidato alla Camera - Civica popolare Lorenzin), David Zanforlini (candidato alla Camera - Movimento 5 stelle); modera l’incontro don Ottorino Rizzi, direttore dell‘ufficio diocesano per la pastorale sociale e il lavoro. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è organizzata dal circolo Acli di Lugo, il Tavolo Vito Montanari e il centro culturale Umana avventura, con il patrocinio del Comune di Lugo.