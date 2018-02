I candidati di 'Insieme' discutono del recupero dei beni culturali

Lunedì pomeriggio al Caffè Italia di Cervia i candidati di Insieme, Daniele Perini e Sauro Turroni, rispettivamente capolista al proporzionale di Camera e Senato, hanno incontrato amici ed elettori discutendo di "Recupero e Restauro del Patrimonio Storico e Culturale", partendo da un caso concreto avvenuto a Cervia ben 43 anni fa: il recupero del Magazzino del Sale Torre.

"La tutela, il recupero e il restauro di Beni Culturali sono centrali nel programma di Insieme - spiegano i due candidati, che hanno centrato la loro attenzione su un bene di grande interesse - non solo perchè rappresenta una parte della identità cervese, ma soprattutto perchè svolge una importante funzione culturale ed infine perchè è a sostegno della economia turistica del luogo". E' stata ripercorsa la vicenda che portò al primo intervento di recupero e alla riapertura del Magazzino del sale Torre e alla sua acquisizione al patrimonio del Comune di Cervia. "Un caso concreto ed anticipatore delle politiche di tutela attiva dei beni culturali - continuano i due candidati - Il Magazzino, dopo anni di chiusura e abbandono, venne riaperto e rimesso in funzione. Si trattò di un intervento che restituì alla città un suo gioiello che, progressivamente, negli anni assunse la funzione di contenitore culturale che tutti conoscono. Venne “valorizzato” con pochissime risorse un bene culturale, costitutivo non solo della identità della città ma che era stato la ragione stessa della sua esistenza. Un intervento “emergenziale” ma in grado di salvare un bene dal degrado e dall’abbandono e di aprire la strada al suo restauro e riuso futuro. Una strada da seguire in tempi di scarse risorse".