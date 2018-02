I candidati di Liberi e Uguali incontrano il mondo del lavoro

Liberi e Uguali della provincia di Ravenna ha organizzato un incontro di ascolto e di proposte con il mondo del lavoro per martedì 20 febbraio alle ore 20,30 a Fornace Zarattini, nella Sala dell'Hotel Cube sul tema: "Liberi e Uguali nel Lavoro - le proposte programmatiche di Liberi e Uguali per dare ruolo e rappresentanza al lavoro e all'impresa responsabile, per uno sviluppo socialmente equo, innovativo e di qualità”. Introdurra’ Giovanni Paglia, interverrà Ignazio Belfiore e concluderà Vasco Errani. Saranno presenti anche i candidati locali Antonio Bandini, Alessandra Govoni, Arianna Marchi, Ilaria Morigi. Sono previste interventi e testimonianze del mondo del lavoro, della ricerca e dell'economia della provincia di Ravenna.

All'incontro, aperto a tutta la cittadinanza, sono state invitate le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e le organizzazioni imprenditoriali del territorio. Per la CGIL è stato preannunciato l'intervento del Segretario Confederale Nazionale Vincenzo Colla.