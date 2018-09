I consiglieri ritornano sui banchi: l'ordine del giorno dei lavori

Dopo il ritorno sui banchi di scuola, quello sui banchi del consiglio comunale. Martedì 18 settembre alle 16 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta la presidente del Consiglio comunale fornirà comunicazioni circa l’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Seguirà la trattazione dei seguenti question time: “Vietato abbassare la guardia sulla sicurezza dei ponti” presentato da Rudy Gatta (Pd), “Assessore Corsini: 9 lidi senza identità. Facciamo chiarezza sui soldi pubblici spesi” di Samantha Tardi (CambieRà), “Sulla promozione del concerto di Caparezza all’interno della Festa dell’Unità” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna), “Com’è triste Savarna dopo un acquazzone” di Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e “Per il ripristino dei fondi necessari all’attuazione del Piano Periferie” di Fabio Sbaraglia (Pd).

Quindi sarà la volta delle interrogazioni. Due sono quelle rivolte all’assessora alla Cultura, Elsa Signorino: la prima da parte della consigliera Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna su “L’anomala presenza di tre direttori artistici in carica e del ruolo pregresso del soprintendente della Fondazione Ravenna Manifestazioni”; la seconda, avanzata dai consiglieri Massimiliano Alberghini e Samantha Gardin del gruppo Lega nord, sul tema “Al Museo nazionale di Ravenna fuga di reperti”. All’assessore all’Ambiente, Gianandrea Baroncini, è rivolta l’interrogazione del consigliere Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, su “Borgo in zona Standiana sotto i miasmi di una porcilaia”. Lo stesso consigliere Ancisi ha presentato l’interrogazione rivolta all’assessore al Turismo, Giacomo Costantini, su “Apertura ai cani nella spiaggia di Cervia. Lido di Dante interessata a sperimentarla”. L’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte risponderà all’interrogazione posta sempre dal consigliere Alvaro Ancisi su “Nuova Darsena in male acque. Il Comune non fermi le opere giuste”. Al vicesindaco Eugenio Fusignani è indirizzata l’interrogazione posta dai consiglieri del gruppo Pd, Rudy Gatta, Cinzia Valbonesi e Lorenzo Margotti su “I porti italiani nel mirino UE”.

Sarà quindi discussa e votata la proposta di delibera presentata dal vicesindaco e assessore alla Sicurezza Eugenio Fusignani su “Adesione al forum italiano per la sicurezza urbana (Fisu)”. Infine saranno discussi e votati due ordini del giorno: il primo presentato dal consigliere Massimo Manzoli, capogruppo di Ravenna in Comune, circa “Una legge regionale in tema di omotransnegatività prevenzione e contrasto delle discriminazioni e delle violenze ai danni di persone di ogni orientamento sessuale”; il secondo, presentato da Marco Maiolini ed Emanuele Panizza del gruppo Misto, riguarda “Condizioni di lavoro dei dipendenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dei sottoispettorati territoriali”.