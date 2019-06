"I paracarri, a sinistra": Pierluigi Bersani alla festa di Articolo 1

"Io sono politicamente un po’ presbite: inciampo sul passo breve. Ma sul medio lungo ci vedo bene: è il momento di costruire una sinistra larga e plurale e, per rimettere tutti insieme servono delle condizioni, tra cui il bisogno di tirare una riga sugli ultimi anni. Lo dico in bersanese: con questa destra che avanza, continuare a litigare su chi deve chiedere scusa a chi, ha lo stesso gusto che succhiare un paracarro". Così Pierluigi Bersani in una recente intervista definisce la condizione per la ripartenza della Sinistra in Italia.

Il deputato di Articolo Uno sarà a Marina di Ravenna il 24 giugno intervistato da Chiara Geloni per la serata conclusiva della festa provinciale di Articolo Uno Ravenna nella consueta sede di via dei mille 13. Tra le iniziative: venerdì 21 “Mediterraneo” e Migrazioni, Arturo Scotto e Ilaria Morigi; sabato 22 ore 21:00 “Donne in Circolo” con Maria Cecilia Guerra; domenica 23 “La Ravenna del Futuro Sarà a Misura dei Giovani?”, Michele De Pascale dialoga con i giovani della città; lunedì 24 “I Paracarri, a Sinistra”, Pier Luigi Bersani intervistato da Chiara Geloni.