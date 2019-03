I programmi di investimento delle Province: se ne parla a Ravenna

Quanti sono i progetti necessari per mettere in sicurezza i 132 mila chilometri di strade provinciali? E qual è il fabbisogno necessario per assicurare ai cittadini e alle merci che percorrono questo reticolo che tiene insieme il Paese, strade sicure e moderne? Di questo, e degli investimenti delle Province in genere, si parlerà nella due giorni di lavoro a Ravenna lunedì 25 e martedì 26 marzo, cui prenderanno parte rappresentanti del Governo, esperti del mondo accademico, magistrati della Corte dei Conti, tecnici dei Ministeri e rappresentanti delle altre istituzioni.

Il Seminario Nazionale, promosso dall’Upi, che si terrà presso il Palazzo della Provincia (Sala Nullo Baldini- Via Guaccimanni, 10) traccerà il Quadro finanziario e programmi di investimento per le Province nel triennio 2019/2021. Il lavori del 25 marzo saranno aperti alle 15,30 da Michele de Pascale, Presidente Upi e Presidente Provincia di Ravenna e dopo i saluti istituzionali della Regione Emilia Romagna e di Giandomenico Tomei, Presidente Regionale Upi Emilia, seguiranno gli interventi degli esperti del Mef e della Conferenza delle Regioni. A concludere i lavori sarà il Viceministro all’Economia, Massimo Garavaglia. La mattina del 26 marzo sarà dedicata alle riflessioni sull’andamento degli investimenti per Opere Pubbliche Locali, con uno studio del Cresme e la presentazione delle buone pratiche delle Province, con i casi di Treviso, Lucca e Perugia.