I sindacati a sostegno del presidio del Comitato diplomati magistrale

Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda di Ravenna parteciperanno al presidio organizzato dal Comitato in piazza del Popolo a Ravenna per il prossimo 3 febbraio, dalle 10,30 alle 17. Nei giorni scorsi, i sindacati hanno chiesto un incontro al Prefetto e sabato mattina saranno ricevuti in Prefettura. "Nonostante la fase di transizione che si vive a livello politico - premettono i sindacati - è necessario cominciare da subito a lavorare a una soluzione che dia risposta alle tante lavoratrici e ai tanti lavoratori interessati, in modo da non escludere nessuno avvalorando l’impellenza di una soluzione politica basata sulla salvaguardia dell’anno scolastico in corso; tutela dei lavoratori che potrebbero trovarsi espulsi dalla scuola per il superamento dei 36 mesi; tutela dei diritti di tutti i docenti abilitati; una formula concorsuale aperta e non selettiva, come per la scuola secondaria e come ce ne sono state nel passato; e la definizione di un piano programmatico di assunzioni nella scuola primaria e dell’infanzia, che risponda alle esigenze diversificate dei docenti e dei territori, evitando le contraddizioni che ha generato la Legge 107". Infine, per i sindacati il parere dell’Avvocatura dello Stato "dovrà servire a dare rassicurazioni sulle situazioni pendenti al fine di evitare tra l'altro, che i tanti docenti destinatari di una sentenza cautelare, possano esser preda di operazioni speculative e strumentali".