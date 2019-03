I socialisti ravennati sostengono Luigi Iorio alla segreteria nazionale del partito

L’Assemblea provinciale socialista di sabato 23 a Russi ha eletto i delegati al Congresso nazionale del Psi che si terrà a Roma il 29-30-31 prossimi e si concluderà con l’elezione del segretario del Partito dopo Riccardo Nencini. Due i candidati alla segreteria. L’86% dei presenti ha votato a favore del documento politico che sostiene la candidatura di Luigi Iorio ed eletto pertanto tutti i delegati effettivi e supplenti che rappresenteranno i ravennati all’assise romana: Federico Penazzi e Francesco Pitrelli – entrambi della Federazione dei Giovani Socialisti – Monica Ricci e Lorenzo Corelli. Dopo la visita della candidata sindaco di Russi Valentina Palli che ha rivolto all’Assemblea un indirizzo di saluto, è intervenuto il giovane vice segretario regionale del Partito Francesco Bragagni che ha presentato la posizione favorevole a Luigi Iorio.

Terminata la riunione, Bragagni - che a Russi ormai è di casa, avendo qui presenziato negli ultimi tre anni, oltre che a questa Assemblea, alla celebrazione cittadina della Liberazione e al precedente Congresso socialista - ha rivolto a tutti i presenti parole di incoraggiamento in vista dei prossimi importanti appuntamenti elettorali: “Le Elezioni che si terranno il 26 maggio per il rinnovo del Parlamento Europeo e delle amministrazioni di circa 4.000 Comuni in Italia, tra cui Russi, Lugo, Cervia, Bagnacavallo, Conselice e Fusignano dove, in provincia di Ravenna, i socialisti possono efficacemente concorrere con propri candidati, rappresentano un'occasione storica per fermare l'avanzata di sovranisti e populisti e confermare la fiducia al buon governo del centrosinistra nei territori. Un centrosinistra che dovrà essere più unito che mai e accrescere la spinta riformista.”