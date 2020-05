Idv: "Bene il contributo del Comune per i cittadini in attesa di ricevere ammortizzatori sociali"

“A nome dell’Italia dei Valori esprimiamo soddisfazione per la decisione assunta dal Comune di Ravenna di anticipare velocemente un contributo di 1000 euro ai cittadini in attesa di ricevere la cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali,” dichiarano il Segretario Regionale Emilia-Romagna Davide Zagonara ed il Segretario Provinciale Antonio Melandri. “Ci complimentiamo con il Sindaco Michele De Pascale e la sua amministrazione per il coraggio e la sensibilità dimostrata dando una risposta a tanti cittadini che stanno vivendo un momento di difficoltà in attesa di ricevere gli ammortizzatori sociali ai quali hanno diritto. Troviamo inoltre che il sistema adottato sia semplice, veloce e con una verifica incrociata dei dati garantisca una corretta erogazione dei contributi.” continuano gli esponenti dell’IDV “e auspichiamo che la stessa iniziativa sia seguita anche dagli altri Comuni, magari coordinandosi attraverso l’ANCI, andando a dare una risposta veloce e puntuale a tante situazioni di difficoltà che il lock-down sta provocando.”



