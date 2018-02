Il candidato di 'Italia agli Italiani' Roberto Fiore arriva a Ravenna

Continua il tour elettorale di Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova e candidato alla presidenza per le elezioni politiche del 4 marzo per la lista "Italia agli Italiani', nata dall'alleanza del movimento nazionalista con Fiamma Tricolore. Giovedì 22 febbraio il segretario farà tappa nelle principali città romagnole per la presentazione dei candidati e del programma elettorale, arrivando a Ravenna alle 21 nella sala consiglio di via Aquileia 13.