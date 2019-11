"Il caporalato sta tornando": anche in Romagna numeri preoccupanti

“Siamo uomini o caporali?” è il titolo della prossima iniziativa pubblica della lista civica Ravenna in Comune. Trae spunto da una nota commedia, ma l’argomento in oggetto non ha aspetti tanto divertenti quanto il film interpretato dal celebre Totò.

"La scorsa settimana alcune importanti istituzioni nazionali hanno espresso forti preoccupazioni per un fenomeno che sta emergendo a livello nazionale con una dimensione incredibilmente massiccia: si tratta del caporalato, una forma illegale di reclutamento e organizzazione del lavoro attraverso intermediari, i cosiddetti caporali, che assumono operai per breve periodo senza rispettare le regole di assunzione e i diritti dei lavoratori - spiega il capogruppo Massimo Manzoli - Pensavamo di non dover più affrontare episodi del genere dopo che, nel secolo scorso, decenni di battaglie sindacali avevano avuto la meglio su questa forma di sfruttamento. Ma a quanto pare la guardia si è abbassata. Martedì 19 novembre l’Associazione Italiani Coltivatori e l’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, in un convegno comune, hanno lanciato l’allarme sull’enorme piaga sociale, accompagnata da una realtà criminosa molto ampia, che si sta diffondendo a macchia d’olio su tutto il territorio nazionale principalmente nel settore dell’agricoltura. È stata l’occasione per fare un’analisi delle criticità che caratterizzano lo sfruttamento del lavoro e un confronto sui possibili miglioramenti degli strumenti di contrasto. Il giorno seguente i Comandi Tutela Salute e Lavoro dei Carabinieri hanno comunicato i dati scaturiti dalle ultime rilevazioni affermando, tra le varie cose, che le unità speciali impiegate presso gli ispettorati territoriali del lavoro fra il 2017 e il 2019 hanno constatato un aumento del 260% dei reati legati al caporalato. Alcuni giorni prima, il 13 novembre, una delegazione della Flai Cgil ha incontrato il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra per porre l’attenzione degli organi legislativi su questo dilagante fenomeno".

Se gli organi nazionali si stanno muovendo per contrastare l’emersione del caporalato, nel nostro territorio la situazione non si discosta dalla tendenza generale: "Le ultime osservazioni della Flai Cgil parlano infatti di una diffusione del caporalato compresa fra il 15 ed il 20% delle oltre 30mila persone impiegate nel settore dell’agricoltura nelle province di Ravenna, Forlì e Cesena - continua Manzoli - Questo significa braccianti costretti a lavorare in condizioni occupazionali estremamente precarie, arrivando a configurare situazioni di vero e proprio schiavismo. Sono soprattutto i lavoratori stranieri a finire nel mirino di queste organizzazioni criminali, ma anche gli italiani non sono esenti. E risale appena a questo giovedì la notizia che la Flai Cgil di Cesena, per la prima volta nel territorio, è stata costituita come parte civile in un processo contro cinque imputati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In questa preoccupante cornice Ravenna in Comune ha deciso di organizzare una serata per ritrovarsi e parlare della situazione insieme alle persone che negli ultimi tempi si sono occupate da vicino del “caporalato in salsa romagnola”".

Tra questi ci saranno Francesco Carchedi, sociologo e docente presso la Sapienza di Roma, autore dei rapporti su “Agromafie e caporalato” per l’Osservatorio Placido Rizzotto; Raffaela Vicidomini, Segretario Generale della Flai Cgil di Ravenna e Seck Alassane, responsabile del coordinamento Immigrati della stessa, promotori del progetto “Ancora in campo” per incontrare i lavoratori direttamente sui luoghi di lavoro. Conduce Maurizio Masotti, fotografo e curatore del progetto Tracce Migranti, con incursioni musicali di Gianluigi Tartaull. Obiettivo della serata è informare la popolazione e denunciare una realtà che rischia di farci perdere il controllo. L’appuntamento è per mercoledì 27 novembre alle 20.30 alla sala polivalente di Piazza della Repubblica a Mezzano, luogo di storiche lotte bracciantili che hanno segnato l’identità politica del nostro territorio.