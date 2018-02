Il centrodestra scende in campo con due commercialisti

Giornata di presentazione, a Ravenna, per i candidati del centro destra che scenderanno in campo in vista delle prossime elezioni politiche. A buttarsi nella mischia sono due commercialisti, Samantha Gardin e Massimiliano Alberghini, proposti rispettivamente nel collegio uninominale della Camera e in quello del Senato. A fare gli onori di casa è stato il deputato uscente, Gianluca Pini eletto tra le file della Lega, che ha annunciato il suo ritiro dalla scena politica al termine della campagna elettorale. I due candidati potranno contare sui voti di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia UDC e, stando ai sondaggi, si vede il Carroccio in testa alle preferenze con la soddisfazione di Pini.