Il circolo Pd: "Apprezzamento e sostegno all'operato del sindaco"

"In questo particolare momento di difficoltà per Faenza, come per tutta Italia, esprimiamo vicinanza, apprezzamento e sostegno all’operato e alle scelte dell’amministrazione e del sindaco". A parlare sono i membri del circolo Pd di Granarolo faentino. "In situazioni come questa, con l’emergenza sanitaria che è in atto, essere sindaco di Faenza è un compito molto oneroso che moltiplica le responsabilità che naturalmente gravano su chi ha la responsabilità di governo, ma che in questo momento sono molto più pesanti - continuano dal circolo dem - Le scelte che si effettuano in momenti come quelli attuali hanno riflessi importanti sul vivere quotidiano dei faentini e sulla tenuta della coesione sociale della comunità. Tanti sono i giudizi che vengono formulati sulle scelte e decisioni prese, tanti sono quelli ingenerosi, astiosi, offensivi e volgari, come quelli recentemente apparsi sui social in occasione della distribuzione delle mascherine, sia nei confronti del sindaco, della maggioranza, ma anche nei confronti dell’Istituzione".

"Ora si può non essere d’accordo, non condividere, è legittimo esprimere dubbi e anche critiche, ma la mancanza di rispetto verso la persona, il dileggio e la delegittimazione delle istituzioni e delle persone che le rappresentano indicano un degrado culturale e sociale che mai avremmo pensato raggiungibile - concludono - Il Partito Democratico di Granarolo ripudia e si dissocia da dichiarazioni e manifestazioni che nelle forme e nei linguaggi generano solo odio, paura, astio e diffidenza ignorando ed offendendo quei valori di tolleranza, democrazia e libertà che sono diritti fondamentali della nostra Costituzione nata dalla Liberazione di cui fra qualche giorno celebreremo il 75esimo anniversario".