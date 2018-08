Il consigliere regionale Rontini: "Sbagliato invitare Marescotti alla Festa Pd"

La consigliera regionale del Pd, Manuela Rontini, contraria all'invito di Ivano Marescotti alla Festa del Pd a Ravenna. "Anche come artista (che, tra l’altro, stimo), non ho infatti memoria di un suo spettacolo conclusosi senza il solito ‘comizietto’ politico - afferma su Facebook -. Non ho capito in che veste viene. A me hanno insegnato che quando si va in casa d’altri non si offende, nè si pretende di dettar legge". L'intervento si chiude con gli hastag #anoitafazzicifaunbaffo #nonsonodaccordo. L'attore, militante di sinistra, qualche mese fa fece parlare di sé per l'endorsement a favore del Movimento 5 stelle.