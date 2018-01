Il consigliere rinuncia ai gettoni di presenza per devolverli in beneficienza: "Un gesto esemplare"

Il capogruppo in consiglio comunale di ‘Lugo Popolare’ Giovanni Minguzzi, dando seguito a un impegno assunto in campagna elettorale, ha rinunciato anche quest'anno ai gettoni di presenza riguardanti il proprio incarico istituzionale per devolverli all’associazione "Movimento per la vita". "Un gesto di grande significato non tanto per l’entità dei compensi percepiti, ma piuttosto per il nobile fine che testimonia come si possa fare politica in modo

completamente gratuito - commenta Gianfranco Spadoni, consigliere Civici provincia di Ravenna - Modalità, quest’ultima, ormai completamente sconosciuta alle persone impegnate in politica, me compreso, che specie a determinati livelli finisce per essere il primo fondamentale aspetto da tenere in considerazione. Soprattutto se si guarda la folta schiera dei deputati e senatori che un’intera legislatura non è riuscita, -volutamente, a mettere mano alla decurtazione dei loro emolumenti e soprattutto ai vitalizi che continuano a essere spropositati rispetto agli altri Paesi europei. Fino ad arrivare ai consiglieri regionali, senza escludere, inoltre, la vasta pletora di persone con incarichi in consigli di amministrazione o beneficiati attraverso nomine fiduciarie di natura esclusivamente politica, che riconduce sempre e comunque a scambiare il Dio trino con il dio quattrino. Minguzzi con il suo gesto coerente (che fa il paio con analoga azione compiuta dal capogruppo della Lista civica ‘per la Buona Politica’ nello stesso Consiglio comunale di Lugo, Silvano Verlicchi), appare emblematico e allo stesso tempo espressivo: poiché si tratta di un gesto che, oltre ad offrire a noi tutti uno spunto per riflettere e migliorare questa società cominciando con il nostro esempio, produce interventi concreti e di solidarietà a favore di chi ha più bisogno di noi".