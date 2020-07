Il consiglio comunale approva l'assestamento di bilancio

Nella seduta di martedì il consiglio comunale ha approvato la delibera “Salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento generale del Bilancio 2020/2022 e ricognizione stato di attuazione programmi”. Hanno votato a favore 18 consiglieri dei gruppi Pd, Sinistra per Ravenna, Pri, Articolo Uno, Ama Ravenna; contrari 11 consiglieri dei gruppi Alberghini, Forza Italia, Lista per Ravenna, Lega Nord, gruppo misto, Ravenna in Comune, La Pigna e Cambierà. La delibera è stata illustrata dall’assessora al Bilancio Valentina Morigi.

Il gruppo Lista per Ravenna ha espresso voto contrario sottolineando che a proprio parere il consistente avanzo di amministrazione che in questa fase di crisi può essere speso liberamente dimostra che questa giunta ha avuto risorse immense per il proprio programma di mandato ma non le ha gestite efficacemente, realizzando investimenti sbagliati e sprechi.

Il gruppo Pd ha espresso voto favorevole ritenendo che il fatto di avere un bilancio solido e sano abbia permesso al Comune, in questa fase di emergenza sanitaria ed economica, di attuare delle politiche molto importanti, senza mettere a rischio nessun servizio e anzi attuando misure di equità molto significative. Ha espresso un giudizio molto positivo anche sulla conferma degli investimenti.

Il gruppo Ama Ravenna ha affermato di non ritenere che il Comune di Ravenna sperperi risorse e che siano evidenti a tutti le positive misure messe in campo in particolare durante l’emergenza Coronavirus.

Il gruppo misto ha dichiarato voto contrario sostenendo che vale come esempio unico per tutti a dimostrare lo spreco di risorse del Comune la pubblicazione del periodico dell’amministrazione comunale.