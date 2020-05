Il Consiglio comunale si riunisce di nuovo in streaming

È in programma martedì 26 maggio alle 19 una nuova seduta del Consiglio comunale di Bagnacavallo in videoconferenza per l’emergenza Covid-19. La seduta sarà visibile in streaming e resterà poi disponibile sul nuovo canale YouTube del Comune, dove si possono tuttora visionare le precedenti sedute svoltesi in videoconferenza il 15 aprile e il 5 maggio.

Tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio di martedì 26 ci sono l'adozione della modifica all’articolo 6.1.4 delle Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (Rue) dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna, l'adesione alla proposta di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti del 23 aprile e altre eventuali comunicazioni.