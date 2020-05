Il consiglio comunale si riunisce in videoconferenza

Martedì 12 maggio, alle 15, si riunisce il consiglio comunale in modalità telematica di videoconferenza. Non sarà possibile effettuare la diretta on line, ma si potrà vedere la registrazione dalla mattina di mercoledì 13 al link http://www.comune.ra.it/Comune/Consiglio-Comunale/Il-Consiglio-Comunale/Sedute-consiliari/Archivio-video-riprese.

In apertura l’assessora al Bilancio Valentina Morigi presenterà la proposta di delibera relativa alla nomina di un revisore in surroga del revisore deceduto. Seguiranno due proposte di delibera dell’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte su “Valutazione in merito alla Variante all’elaborato Poc 13 ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità del Poc ai sensi dell’articolo 52 quinquies del dpr 327/2001 (come integrato dal decreto legislativo 330/2004), finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del progetto di rifacimento del metanodotto Ravenna Mare – Ravenna terra ed opere connesse presentato da Snam rete gas spa” e su “Variante di adeguamento 2019 al Rue e conseguenti modifiche al Piano di zonizzazione acustica adottata con delibera di consiglio comunale n. 155 dell’1/10/2019 – controdeduzione e approvazione con conseguenti modifiche anche al 2° Poc”.