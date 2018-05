Il futuro dell'Europa: se ne parla con il funzionario della Commissione europea Dalmonte

Mercoledì 23 maggio alle 20.30 nel Salone estense della Rocca di Lugo, in piazza Martiri 1, ci sarà un incontro pubblico sul tema “Dialoghiamo di Europa”, in compagnia del funzionario europeo Emilio Dalmonte. Emilio Dalmonte è funzionario della Commissione europea. Ha studiato Lingue moderne all'Università di Trieste e Diritto dell'Unione europea all'Università di Copenaghen. Ha iniziato la carriera nelle istituzioni europee nel 1980, occupando diversi ruoli di dirigenza in vari settori, tra cui fondi strutturali, controllo finanziario e project management. L’incontro, a ingresso libero, è organizzato nell’ambito della Festa dell’Europa 2018 dall’associazione gemellaggi “Adriano Guerrini” con il patrocinio del Comune di Lugo.