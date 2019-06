Il giovane 'sacerdote-marinaio' a Ravenna per parlare di Mediterranea e migrazioni

Ravenna torna a mobilitarsi per Mediterranea. Venerdì 14 giugno saranno in città alcuni membri dell’equipaggio delle ultime missioni, a partire da Don Mattia Ferrari, giovane sacerdote che ha deciso di dedicarsi agli ultimi, imbarcandosi sulla nave da soccorso della piattaforma Mediterranea. “Il Vangelo, oggi, passa anche dal Mediterraneo - ha ricordato in diretta a Che Tempo che Fa - Porto il Vangelo tra i migranti come chiede papa Francesco nel suo magistero incessante. E anche perché lo slogan dei porti chiusi è irricevibile”.

L’appuntamento con aperitivo è per le 18.30 al circolo Arci Dock 61 in via Magazzini Posteriori 61, l'iniziativa inizierà alle 19.30. Si ascolteranno le testimonianze e si discuterà insieme di "come restare dalla parte dell’umanità in un paese governato da chi vuole chiudere i porti e la mente delle persone". Sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per il progetto. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, ingresso libero.