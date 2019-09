Il Gruppo Misto cambia capogruppo: l'incarico passa a Emaniele Panizza

Il Gruppo Misto procede alla turnazione del capogruppo in Consiglio Comunale, con Emanuele Panizza che succederà a Marco Maiolini nell’incarico fino alla fine del mandato. "Questo cambio è da ricondurre alle regole e alla filosofia del Movimento 5 stelle - spiegano i due consiglieri - con cui ci siamo avvicinati alla politica, e che ha motivato la nostra uscita dalla lista civica CambieRà per entrare nel Gruppo Misto. Invece non ‘cambierà’ il rapporto di grande collaborazione, confronto e coesione che ha contraddistinto il nostro percorso fino ad oggi".