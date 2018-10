Il gruppo consiliare usa il fondo spese per regalare una libreria all'ospedale

Il fondo per le spese del gruppo consiliare di "Insieme per Cambiare" Faenza, insieme a una somma raccolta durante l'evento pubblico “Ospedale e sanità faentina, presente e futuro”, è stata investita in una libreria che nella giornata di venerdì è stata donata all'ospedale di Faenza, come richiesto dal Direttore del Presidio Ospedaliero di Faenza, Davide Tellarini. Insieme per Cambiare auspica che questo piccolo dono possa essere utile per il bene della città e della sua comunità.