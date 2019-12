Il Gruppo Misto discute il piano triennale dei lavori con i cittadini

Il Gruppo Misto, in collaborazione con “Call to action", venerdì 6 dicembre dalle 20.45 presso la sala Buzzi incontrerà i cittadini per esaminare e discutere il piano triennale dei lavori pubblici del Comune di Ravenna, nonché il Documento unico programmatico, che il Consiglio Comunale si appresterà ad approvare entro fine anno.