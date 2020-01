Il Ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli al convegno sul porto

"Il porto e il lavoro crescono e migliorano insieme" è il titolo di un convegno in programma per lunedì 20 gennaio, alle 18.30, presso la Compagnia Portuale di Ravenna di via Antico Squero. Interverranno il Ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli, il sindaco Michele de Pascale, il consigliere regionale Gianni Bessi e il direttore Associazione nazionale compagnie imprese portuali Roberto Rubboli. Introduce e coordina Luca Grilli, presidente Ancip e compagnia portuale di Ravenna.