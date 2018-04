Il Movimento 5 stelle denuncia il degrado sulle strade con il video 'Buca tour'

Il problema delle buche sulle strade, dopo il maltempo che negli ultimi mesi ha devastato l'asfalto di tante arterie in tutta la Regione, non si è ancora risolto. I consiglieri del Movimento 5 stelle di Faenza hanno deciso di denunciare il degrado di alcune strade comunale e provinciali faentine girando un video in bicicletta, ironicamente denominato 'Buca Tour', pubblicandolo poi su Youtube. "Sono vie molto trafficate e di conseguenza pericolose per chi si sposta soprattutto in bicicletta - spiegano i consiglieri - Ci sono strade del territorio che riversano in situazioni peggiori, ma abbiamo dato priorità a quelle più frequentate. In consiglio Comunale il nostro gruppo ha presentato due interpellanze sul tema strade e segnaletica verticale: l'Amministrazione si dice a conoscenza del problema ma che con le poche forze e risorse fa quello che può. Noi riteniamo che questa situazione sia il risultato di un'abbandono del territorio e del mancato intervento recidivo nel tempo. Sono almeno dieci anni che sulle strade della nostra provincia e soprattutto nel faentino non si fanno interventi concreti. Ci siamo stancati di promesse di interventi e di milioni di euro pronti da investire su questa problematica: noi vogliamo fatti".