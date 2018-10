Il Movimento 5 stelle sostiene le proteste della Polizia municipale: "La sicurezza è prioritaria"

Il Movimento 5 Stelle di Lugo interviene in merito alle recenti proteste da parte della Polizia municipale della Bassa Romagna, che tramite il sindacato Sulpl ha dato il via allo stato di agitazione del personale. "E' significativo l'incontro tra il sindacato dei poliziotti locali e il Prefetto, il quale ha preso atto e confermato le carenze gestionali - spiegano i pentastellati - La Polizia locale è la forza primaria deputata al mantenimento della sicurezza urbana e deve essere un punto di riferimento per i cittadini, per questo riteniamo che l’imposizione delle rotazioni degli agenti da un comune all’altro della Bassa Romagna svilisca la figura professionale della polizia locale e sia un provvedimento che va nella direzione opposta a quella della “polizia di prossimità”, che secondo le stesse amministrazione è una delle soluzioni al problema della sicurezza del nostro territorio. La Polizia locale deve essere destinata esclusivamente a garantire la sicurezza del cittadino e questo sicuramente non può coincidere con un sistema che prevede rotazioni sistematiche del personale, poichè impedisce di creare quel rapporto di fiducia agente-cittadino che è necessario per un presidio del territorio ottimale. Inoltre è allarmante il fatto che singoli agenti siano costretti a pattugliare in solitaria il territorio, non potendo perciò garantire nè la sicurezza personale, nè quella dei cittadini, nonostante vi sia personale che, pur abile al servizio operativo esterno, viene impiegato in mansioni amministrative. Alla prova dei fatti l’attuale amministrazione sta dimostrando che la sicurezza del cittadino non è una priorità e per questo il Movimento 5 Stelle farà di tutto per riportare questo tema al centro dell’attenzione, proponendo soluzioni concrete e lavorando in sinergia con al Prefettura e gli apparati ministeriali".