Il Partito Democratico festeggia la vittoria di Bonaccini in centro città

Partito democratico in festa per la vittoria di Stefano Bonaccini alle elezioni regionali di domenica. Martedì sera i democratici ravennati si sono ritrovati in piazza dell'Unità d'Italia per celebrare la sconfitta della Lega e della candidata Lucia Borgonzoni. I sostenitori del Pd, insieme agli esponenti locali del partito, hanno festeggiato e brindato all'impresa. "È stata una grande festa - commentano dalla sezione ravennate del Pd - Tutti insieme per la nostra bella, democratica, accogliente Emilia-Romagna".