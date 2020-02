Il Pd incontra gli elettori al mercato per ringraziarli

Dopo la campagna per le elezioni regionali, il Partito Democratico torna al mercato cittadino con un banchetto insieme ai quattro candidati Gianni Bessi, Mirella Dalfiume, Andrea Corsini e Manuela Rontini. Per ringraziare gli elettori dopo il successo elettorale, i militanti del Pd incontreranno i cittadini. Si riparte dunque con l’attività politica scendendo nelle strade per parlare con le persone e confrontarsi. L’appuntamento è per sabato 22 febbraio dalle ore 9.30 in piazza Sighinolfi a Ravenna.