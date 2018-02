Il Pri ha celebrato la Repubblica Romana: deposte due corone di alloro

Per ricordare la Repubblica Romana nata il 9 febbraio 1849, il Partito Repubblicano di Ravenna congiuntamente all’Ami, alla Pensiero e Azione, alla Società Conservatrice Capanno Garibaldi, all’Anrvg e a tutte le associazione risorgimentali, ha deposto due corone alla lapide situata all’ingresso della Residenza Municipale di Ravenna che ricorda Giuseppe Mazzini. Alla presenza del segretario comunale del Partito Repubblicano di Ravenna, Stefano Ravaglia, dei consiglieri comunali del Pri di Ravenna, Chiara Francesconi e Andrea Vasi, del presidente della Fondazione Museo del Risorgimento, Giannantonio Mingozzi, del presidente dell’Amidi Ravenna, Angelo Morini, del segretario della Società Conservatrice Capanno Garibaldi, Maurizio Mari, del presidente Anvrg sezione di Ravenna, Gianni Della Casa e di alcuni rappresentanti della Uil e del mondo della cultura e dell’associazionismo laico, è intervenuto il vicesindaco Eugenio Fusignani, che, nella sua prolusione ufficiale ha voluto ricordare “il legame tra la costituzione della Repubblica Romana del 1849 e la Carta Costituzionale della nostra Repubblica di cui quest’anno ricorre il 70° dell’entrata in vigore". Infine ha voluto sottolineare “l’importanza della morale che non può mai essere disgiunta dalla politica per evitare che questa venga trasformata in mera operazione di opportunismo o di intrecci affaristici che poco attengono all’alto magistero che essa rappresenta e coi valori che sono alla base della Repubblica del 1849 che si sono ricongiunti, non solo idealmente, nella nostra Repubblica". La delegazione si è quindi recata in Piazza Garibaldi per deporre una corona alla lapide che ricorda i Martiri ravennati del Risorgimento. Infine, una delegazione del Partito Repubblicano insieme alla famiglia, rappresentata dalla nipote Marina, si è recata a Mezzano, al cippo di Marino Pascoli, per deporre una corona alla memoria del giovane dirigente repubblicano barbaramente ucciso il 4 gennaio di settant’anni fa e al quale l’Edera ravennate dedica simbolicamente ogni anno la celebrazione del IX Febbraio.