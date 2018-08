Il sindaco Michele de Pascale ha ricevuto giovedì mattina in Municipio il primo ministro del Portogallo António Costa, in visita a Ravenna in veste di segretario del Partito socialista portoghese. Al termine dell’incontro António Costa si è recato in visita ai principali monumenti di Ravenna. Giovedì sera Costa sarà ospite della Festa dell'unità nazionale al Pala De Andrè, dove alle 21 in sala Aldo Moro dialogherà con Paolo Gentiloni sul tema "Europa il nostro futuro".