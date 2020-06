"Il regionalismo non solidale": un convegno in videoconferenza

Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Nazionale e dell’Emilia Romagna e l’associazione Libertà e Giustizia hanno organizzato per il giorno 27 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 un convegno in modalità online sulla cosiddetta autonomia differenziata ovvero il progetto di maggiore autonomia ex art. 116, c. 3, della Costituzione.

Al convegno interverranno come relatrici e relatori: Nadia Urbinati (Docente alla Columbia University, LeG), Maria Cecilia Guerra (sottosegretario al MEF, Docente di Unimore), Mauro Sentimenti (avvocato, CDC nazionale e regionale ER), Francesco Pallante (Costituzionalista Università di Torino, LeG), sarà presente anche Jasmine Cristallo (movimento 6000sardine), concluderà Massimo Villone, presidente nazionale del CDC. Il convegno sarà moderato da Fabrizio Tonello.

Data la natura e la rilevanza del tema, l’invito è stato esteso al Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e alla Vicepresidente Elly Schlein, alla Giunta e ai gruppi consiliari, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie on. Francesco Boccia, al Ministro per il Sud e la coesione territoriale on. Giuseppe Provenzano e al Ministro per la salute on. Roberto Speranza.

L’iniziativa sarà un’importante occasione di confronto sulla richiesta di maggiore autonomia, avviata anche dalla nostra regione, e che se realizzata avrà un grande impatto sull’assetto istituzionale e costituzionale del paese, nonché sulle criticità e sui numerosi interrogativi del rapporto Stato-Regioni-Comuni emersi in questa fase di emergenza pandemica e non più rinviabili. Lo spirito che muove il nostro impegno è lo stesso di cui sono esempio le recenti parole del Presidente Mattarella: “Il principio di autonomia di Regioni ed Enti Locali è a fondamento della costruzione democratica, non vincerà un territorio contro un altro, solo la Repubblica nella sua unità; decisiva la capacità di tenere assieme pluralità e vincoli unitari”. Sarà possibile seguire il webinar collegandosi al seguente link: https://unipd.zoom.us/j/94977368512.