Il risanamento della Valle della Canna arriva in Consiglio Comunale

I consiglieri comunali di Lista per Ravenna, Lega Nord, Forza Italia e Ravenna in Comune hanno sottoscritto una richiesta di convocazione comunale per discutere delle risultanze della seduta conoscitiva/propositiva della commissione consiliare n. 4 Ambiente, convocata in data 14 novembre 2019, sui fatti che, tra settembre ed ottobre scorsi, hanno prodotto una elevata moria di uccelli nella Valle Mandriole (o della Canna), e per discutere delle valutazioni e proposte di indirizzo per promuovere il risanamento e la vitalità della Valle. Relatore sarà Alvaro Ancisi, quale primo firmatario della richiesta.