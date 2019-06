Il Sindaco incontra il forese: giornate di ascolto a Cervia

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha organizzato l'iniziativa "Il Sindaco incontra il forese", giornate di appuntamenti dedicate ai cittadini che abitano nel forese, in cui si potrà colloquiare con lui sulle proprie necessità, problemi ed esigenze. Gli incontri si svolgeranno su appuntamento al sabato mattina nelle rispettive sedi dei Consigli di zona. Per il colloquio è necessario prenotarsi alla Segreteria del Sindaco (Tel: 0544979300; e-mail: sindaco@comunecervia.it). La prima iniziativa si svolgerà sabato 29 giugno a Montaletto - Villa Inferno nella Sede del Quartiere “L’Airone”- via Beneficio 2° Tronco 12 Villa Inferno. Queste le altre giornate: sabato 6 luglio Castiglione di Cervia, sabato 20 luglio Pisignano, sabato 27 luglio Savio.

"Mi metterò all’ascolto delle persone, cercherò di capire il loro problemi e le loro esigenze, stando dentro la città e nel territorio - spiega il sindaco - Del resto questo fa parte della mia storia politica e personale: mi sono sentito sempre prima cittadino che amministratore e ho sempre ritenuto che l’unico modo per amministrare non sia calare dall’alto le proprie decisioni, ma vivere in mezzo alla gente con umiltà e attenzione, confrontandosi e facendo tesoro dei consigli e degli insegnamenti di tutti. Solo col confronto e il dialogo una società e una comunità può crescere e pensare di avere un futuro. E’ nella piena affermazione di questi principi e di questi valori sui quali voglio fondare il mio mandato".