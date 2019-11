"Il sindaco rende omaggio all'ufficiale della Repubblica sociale": bufera a Brisighella

Divampa la polemica sull'annuncio, fatto da Fratelli d'Italia, che il nuovo sindaco di Brisighella, di centro-destra, avrebbe reso omaggio alla tomba di un sottotenente della Repubblica Sociale Italiana. Contro tale scelta di scagliano una serie di soggetti. Così una nota congiunta di Insieme per Brisighella, PD Brisighella, Articolo Uno Ravenna, Italia Viva, Anpi Brisighella, PD Romagna faentina, Possibile Ravenna: “Il 2 novembre scorso, giorno dei morti, a Brisighella il sindaco Massimiliano Pederzoli ha depositato una corona d’alloro alla “cappella degli Alpini della Famiglia Broggi, dove sono sepolti 16 Caduti della Divisione Monterosa della Repubblica Sociale Italiana. Ne dava notizia un post pubblicato su Facebook da Fratelli d’Italia Faenza & Romagna Faentina (che è stato poi rimosso)”.

“Come Partito Democratico di Brisighella, insieme alle forze del centrosinistra ed alle associazioni che si riconoscono nei valori fondanti dell’antifascismo, esprimiamo forte sdegno nel vedere istituzioni deporre corone a persone che hanno fatto parte della Repubblica Sociale Italiana e che nel corso della loro vita hanno proclamato valori inneggianti al fascismo e alla dittatura, che la Costituzione rigetta. Ci chiediamo come sia possibile che chi amministra le istituzioni repubblicane vada così spregiudicatamente contro i principi fondanti della nostra Costituzione su cui ha giurato, e ci chiediamo come il Sindaco Pederzoli possa presenziare, senza vergogna, a queste cerimonie, mentre non trova tempo per intervenire alle commemorazioni dei vari eccidi avvenuti sul nostro territorio, se non per delega”.