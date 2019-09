Immigrazione e politica estera: un agorà con gli esponenti del Movimento 5 stelle

Immigrazione e politica estera: se ne parla con il capogruppo del Movimento 5 Stelle della III Commissione permanente - Affari esteri, emigrazione, lo scrittore e giornalista Gianluca Ferrara giovedì 5 settembre, alle 21.00, presso Caffè il Roma in Piazza del Popolo 17 a Ravenna. Ferrara è anche membro della Delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa, membro della Delegazione italiana all’Associazione parlamentare della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e membro della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”, in provincia di Firenze. Saranno presenti il portavoce al Senato Marco Croatti, membro della X Commissione - Attività produttive, Commercio, Turismo e la consigliera regionale Emilia- Romagna Raffaella Sensoli, Vicepresidente della Commissione IV - Politiche per la salute e politiche sociali, componente della Commissione V - Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità e della Commissione speciale di ricerca e studio sulle cooperative cosiddette spurie o fittizie. Raffaella Sensoli è anche vicepresidente della Commissione speciale d’inchiesta sul sistema di tutela dei minori nella regione Emilia-Romagna, creata per far luce sui tragici fatti di Bibbiano.

"Una politica migratoria europea lungimirante e globale, fondata sulla cooperazione, rappresenta un obiettivo fondamentale per l'Unione Europea - spiegano gli organizzatori - La politica in materia di immigrazione punta a stabilire un approccio equilibrato per affrontare l'immigrazione sia regolare che irregolare".