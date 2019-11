Imu alle piattaforme, la Lega: "Faremo di tutto per bloccare la nuova tassa"

"Ma con che coraggio gli amministratori del Pd ravennate attaccano pretestuosamente Matteo Salvini sull’oil&gas, sostenendo che da ministro non ha fatto nulla per il settore? Ormai è diventato il giochino dei disperati addossare al leader della Lega ogni responsabilità, sperando che gli elettori si dimentichino degli errori della classe dirigente dem in Emilia e Romagna". A parlare è il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

"Emerge infatti evidente come sindaci e amministratori locali siano assoggettati alle logiche degli interessi nazionali del partito e, pur facendo localmente la voce grossa e propaganda a piene mani, non incidano minimamente nei tavoli che contano che coinvolgono accordi internazionali, che spesso non sono certo favorevoli all’Italia - continua Morrone - Chi ha proposto il blocco agli impianti di estrazione del gas offshore? Il premier Giuseppe Conte pienamente legittimato dal Pd al governo. Chi vuole imporre l’Imu alle piattaforme marine? Ancora un Governo dove è azionista il Pd che evidentemente non tiene in considerazione le flebili proteste del sindaco Michele De Pascale e del consigliere regionale Gianni Bessi. La Lega si è già ampiamente spesa contro il Governo giallorosso e farà di tutto per bloccare questa nuova tassa che si vuole imporre agli impianti di estrazione del gas offshore, mettendo in ginocchio anche questo comparto importante della nostra economia, con il rischio di favorire competitor esteri. Ci si chiede a che gioco stiano giocando Pd e M5s e se comprendano davvero i danni che stanno producendo al paese e al suo futuro. Credo che De Pascale e compagni, per essere credibili, dovrebbero smetterla di giocare allo scaricabarile e avere una volta per tutte il coraggio di additare i veri responsabili di questa situazione”.