Incontro con i parlamentari romagnoli del Movimento 5 Stelle

Venerdì Il M5S di Faenza ha incontrato i parlamentari romagnoli 5 Stelle Marco Croatti e Carlo de Girolamo, che si sono confrontati coi dirigenti delle associazioni faentine di Categoria Coldiretti, Ascom e Confesercenti, sulle criticità e le problematiche che gli iscritti devono affrontare ogni giorno. In serata poi, si è aggiunta la deputata 5 Stelle Giulia Sarti per un aperitivo ed un confronto con la cittadinanza sulla situazione politica attuale e sulle dinamiche politiche che stanno portando in queste ore alla nascita del Governo del Cambiamento.