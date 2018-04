Incrocio Ravegnana-Ponte Cella, la petizione ha già raggiunto le 350 firme

La petizione, sostenuta da Lista per Ravenna, per “Eliminare l’ingorgo tra il Ponte Cella e la Ravegnana”, primo firmatario Renato Trampetti, ha raggiunto in breve tempo le 350 firme dei cittadini necessarie perché fosse discussa pubblicamente in Comune con gli organi politici dell’amministrazione. Altre se ne sono poi aggiunte. “Tuttavia, essendo stato nel frattempo annunciato, da parte del sindaco, un progetto sperimentale di modifica della circolazione in tale tratto di via Ravegnana, da attuare nel prossimo giugno, il comitato organizzatore locale ha deciso di consegnare le firme raccolte alla Giunta comunale sotto forma di esposto. La consegna è avvenuta mercoledì scorso tramite un incontro con l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità, Roberto Fagnani (nella foto con Trampetti), il quale si è detto disponibile a confrontarsi appieno coi cittadini stessi e con gli organi del consiglio territoriale di Ravenna Sud, ben sapendo come il nuovo assetto del traffico nella zona presenti aspetti problematici, tutti da verificare e di cui tener conto prima di assumere decisioni definitive” si legge in una nota firmata da Alvaro Ancisi, di Lista per Ravenna.

“Il senso della decisione, colto pienamente dall’assessore, era stato sintetizzato nel volantino (allegato) diffuso a Madonna dell’Alberto e a San Bartolo, dove si è svolta la raccolta delle firme. Questo il testo: “350 VOLTE GRAZIE! I promotori della petizione “Eliminare l’ingorgo tra il ponte Cella e la Ravegnana” ringraziano le 350 persone che l’hanno sottoscritta. I promotori sottolineano altresì che tale iniziativa ha comunque contribuito a sollecitare una risposta dell’Amministrazione Comunale che, dopo diversi mesi di silenzio, ha presentato un progetto di modifica del traffico nella zona interessata. L’avvio di tale progetto, che inizialmente sarà sperimentale, è previsto per giugno 2018. I promotori si augurano vivamente che l’attuazione del progetto contribuisca a risolvere le criticità attuali, confidando che, nel corso della sperimentazione, ci sia informazione e dialogo costante con i cittadini. Le oltre 350 firme raccolte verranno comunque consegnate all’Amministrazione Comunale”.



“La proposta della petizione era di ripristinare nell’incrocio in questione la presenza regolatrice di una pattuglia della polizia municipale nei periodi di massimo imbottigliamento del traffico, tra le 8.00 e le 9.00 e tra le 16.30 e le 18.00 dei giorni feriali. Da quando, al termine dell’anno scolastico 2016-2017, tale presenza è stata soppressa, senza motivazioni, le molte sollecitazioni dei cittadini erano rimaste senza risposta. La sola iniziativa della petizione ha raggiunto almeno lo scopo di attivare l’amministrazione comunale su un progetto sperimentale definito nei contenuti e nei tempi. La discussione della petizione avrebbe però richiesto tempi tecnici dalla sua presentazione pressappoco coincidenti con l’annunciato avvio di tale progetto. Naturale dunque aspettare l’esito dell’esperimento” continua Ancisi.

“Punto fondamentale del progetto annunciato dall’amministrazione comunale è, d’altra parte, l’introduzione del divieto di svolta a sinistra dal Ponte Cella sulla Ravegnana, a cui la petizione aveva appena accennato rimandando ogni valutazione in merito all’Amministrazione. Su questa scelta, si preannunciano già notevoli problemi e malcontento da parte dei cittadini che dovranno sostenere percorsi assai più lunghi per andare in direzione Forlì, Bologna e zone nord. Con le auto provenienti da Ravenna e dirette sul ponte Cella, si determinerà invece un afflusso aggiuntivo di traffico sulla rotonda della statale 16 già intasata soprattutto d’estate. Sarà dunque l’Amministrazione, che dovrà aver fatto bene i calcoli che le spettano, ad assumersi il carico della gestione del progetto. I promotori della petizione ne seguiranno gli sviluppi, riservandosi di intervenire con proposte e suggerimenti migliorativi. Non si sarebbe potuto ottenere modifiche prima dell’attuazione del progetto”.