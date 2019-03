Infanzia e diritto alle cure: se ne parla in un incontro organizzato dal Pd

Il Partito democratico di Ravenna dà inizio ad una campagna di ascolto con i cittadini, gli operatori e le associazioni di volontariato sulle tematiche relative alle nuove vulnerabilità sociali che caratterizzano la nostra società. "Invecchiamento della popolazione, disabilità e fragilità giovanile, aumento delle persone sotto la soglia di povertà sono fattori che necessitano di una riflessione sul nostro sistema di welfare - spiegano i dem -. L’attuale configurazione dei servizi che tuttora svolgono una funzione cruciale nella nostra realtà, rischia di avere difficoltà nel leggere e gestire i nuovi problemi che attraversano i cittadini. Ciò dipende in gran parte dalla trasformazione intervenuta tumultuosamente nella società".

"Occorre quindi riprogettare il welfare insieme ai cittadini, ricostruire un senso condiviso, generare nuove risorse corresponsabilizzando le forze della società civile, con un imprescindibile ruolo di regia del pubblico, capace di accompagnare la crescita di nuove risposte - concludono -. Per questo abbiamo individuato alcune aree tematiche relative alle nuove vulnerabilità, sulle quali intendiamo aprire un confronto e sviluppare iniziative. La prima di queste iniziative è rivolta all’infanzia e all’età evolutiva con un particolare approfondimento sulle malattie croniche e sulle disabilità gravi". Il primo incontro si terrà il prossimo giovedì e verterà su "Infanzia e diritto alle cure. L’assistenza alle malattie croniche e alla disabilità". L'appuntamento si terrà dalle 17 alle 19 nella Sala Buzzi, in via Berlinguer 11. Introduce Alessandro Barattoni, segretario provinciale del Pd. Si parlerà anche di "Evoluzione epidemiologica e scenari clinico assistenziali" col pediatra Federico Marchetti e di "Spunti per un progetto di assistenza integrata" col pediatra. Massimo Farneti, pediatra. Le conclusioni saranno a cura di Mirco Bagnari, consigliere regionale Pd e nella commissione Politiche per la salute e Politiche sociali