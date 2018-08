Inquinamento ambientale e open fiber: si riunisce il consiglio territoriale

Mercoledì 8 agosto, alle 20.45 nella sede dell'ufficio decentrato di San Pietro in Vincoli in via Pistocchi 41/a , si riunirà il consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli. All’ordine del giorno: il biodigestore di San Pietro in Campiano con l’aggiornamento sugli sviluppi, le azioni intraprese da parte dell'amministrazione comunale a seguito delle denunce di inquinamento ambientale e la richiesta di parere su “Autorizzazione alla Inwit spa di ospitare sull'impianto sito all'interno dell'area sportiva di San Pietro in Vincoli la Open Fiber”. Saranno presenti l'assessore Federica Del Conte per il Comune e il dirigente Alberto Rebucci per Arpae.