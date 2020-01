Inquinamento, Gallonetto (M5S): “Qualità dell’aria problema cronico”

“Livelli pm10 ben oltre i 50ug/m3, e misure antismog in vigore già da ieri 3 gennaio sul territorio regionale (Ravenna, Ferrara e Modena), frutto della solita sottovalutazione dell’inquinamento dell’aria nella nostra città e nella pianura Padana, area tra le più inquinate d’Europa!” - lamenta Igor Gallonetto, candidato al Consiglio Regionale per il Movimento 5 Stelle nel Collegio provinciale di Ravenna.

“Eppure si pensa ancora di risolvere il problema con le solite ed inefficaci limitazioni al traffico, quando sarebbe necessario puntare su un piano serio, conveniente ed efficace di trasporto pubblico collettivo, finalizzato a collegare il forese con la zona centrale della città. E’ inoltre necessario un piano di efficentamento energetico, che punti alle rinnovabili ed alla riconversione, mentre si continua a tacciare come nemico della produttività chi, come il Movimento 5 Stelle, attua misure concrete di transizioni energetiche per arrivare al definitivo stop alla trivellazione. Lo sviluppo e la tutela della salute dei cittadini possono e devono andare di pari passo! Chi sostiene il contrario mente, sapendo di mentire! Semplicemente cerca alibi per non investire sulla riconversione green, tenendosi impianti concettualmente vecchi e pensando solo ai propri utili! Due danni quindi: quello alla salute dei cittadini, quello all’innovazione energetica.”