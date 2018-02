Inquinamento, la denuncia: "Ogni anno 84mila morti premature causate dallo smog"

"La qualità dell’aria che respiriamo è in costante peggioramento: gli sforamenti dei livelli di Pm10 sono all’ordine del giorno. Si tratta di polveri sottili tossiche cariche di metalli pesanti derivanti dalla combustione e che favoriscono l’insorgenza di patologie come asma bronchite e purtroppo anche tumori. Tra l’altro polveri ancora più sottili e pericolose come Pm 2.5 non vengono nemmeno monitorate". A puntare il dito sulla cattiva qualità dell'aria e sui livelli di smog è Marco Croatti, candidato del Movimento 5 stelle nel collegio plurinominale per il Senato.

"Negli ultimi anni - prosegue Croatti - l’unico intervento di contrasto adottato è stato il blocco del traffico temporaneo nelle giornate ecologiche. Trattasi comunque di un palliativo solo temporaneo e di scarsa efficacia; così come non si può fare affidamento sul favore di piogge o forte vento che possa contribuire a ripulire l’aria. Il M5s vuole affrontare la causa del problema e non mettere una pezza temporanea ai suoi effetti. In italia ogni 100 abitanti ci sono 61 automobili, quando la media in Europa è di 48. Ogni anno lo smog causa 84.400 decessi prematuri. Le conseguenze sulla salute e sulla sicurezza stradale non sono trascurabili. La mobilità urbana va ripensata all’insegna del trasporto amico del clima implementando piste ciclabili comode e sicure oltre alla rete ferroviaria. Il M5s vuole favorire e sostenere quelle amministrazioni locali che propongano progetti di mobilità dolce investendo maggiormente nel trasporto pubblico e meno nelle grandi opere, dispendiose e di scarso utilizzo quotidiano. Le piste ciclabili oggi, per come sono disposte, risultano scomode e insicure perché non c’è una idea di città a misura di bicicletta. Se si vuole favorire l’utilizzo delle due ruote è necessario progettare piste ciclabili funzionali e collegate in modo sicuro tra centro e periferie e non a macchia di leopardo. Nel contempo è necessario investire anche al livello educativo con eventi di sensibilizzazione sul tema per incentivare l’uso delle due ruote e dei mezzi pubblici, per una mobilità più ecologica e maggiore vivibilità urbana".